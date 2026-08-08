La Coupe de la Ligue est de retour

Le football outre-Manche reprend petit à petit ses droits. Le premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise se dispute ce week-end pour les clubs de deuxième, troisième et quatrième division. Vendredi, quatre rencontres se sont disputées. Middlesbrough a éliminé Wrexham, Wycombe s’est imposé face à Stevenage tandis que Walsall a envoyé Bristol City à la maison. Enfin, Wolverhampton a coulé Port Vale 3-0. Au coup de sifflet final, une bagarre a d’ailleurs éclaté dans le parcage visiteur de Molineux.

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Le cauchemar de Manchester United de retour

29 autres matchs du premier tour se disputent ce samedi. Au casting : un derby londonien entre Queen’s Park Rangers et Millwall, un choc West Ham-Portsmouth et beaucoup de matchs atroces comme Gillingham-Luton, Bromley-Reading ou encore Bradford-Rochdale. L’équipe de League Two qui avait éliminé Manchester United au deuxième tour de cette compétition la saison dernière, Grimsby affrontera Bradford.

De très mauvais souvenirs pour Ruben Amorim.

Tottenham reste englué dans la zone rouge, Liverpool dans le top 4