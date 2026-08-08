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Medhi Benatia tire la sonnette d'alarme sur l'influence des joueurs à l'OM

MBC
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Medhi Benatia tire la sonnette d'alarme sur l'influence des joueurs à l'OM

Même Mobutu avait moins de pouvoir. Le 18 mai dernier, Medhi Benatia quittait ses fonctions de directeur du football de l’Olympique de Marseille, le lendemain du dénouement de la saison de Ligue 1 où le club phocéen avait terminé cinquième. L’international marocain avait démissionné en février, avant d’accepter de rester quelques mois de plus, à la demande du président Frank McCourt. Plus de deux mois plus tard, l’orateur qui a marqué la zone mixte du Moustoir a dressé son bilan dans les colonnes de France Football.

« J’ai laissé l’OM en Ligue Europa, et ce n’était pas l’objectif », déclare Benatia avant de faire son mea culpa : « Ça, c’est la responsabilité du sportif : moi, Roberto De Zerbi puis Habib Beye. » S’il avoue que cet échec l’a rendu « un peu triste », l’ancien international marocain a surtout mis en lumière la dictature des joueurs à l’OM dans cet entretien fleuve.

« Aujourd’hui, les joueurs décident »

« Aujourd’hui, les joueurs décident. Souvent, le coach ne peut pas se lâcher en conf’, alors il déclare « c’est moi le fautif ». Pas un qui a gagné un duel mais c’est lui le fautif. Je veux bien, une, deux, trois fois, mais à un moment donné… On parle de mecs qui gagnent 2-3 millions par an. Et quand il y a une défaite, il ne faut rien leur dire. Quand les supporters mécontents veulent les rencontrer, il ne faut pas non plus. Le football, c’est pour les amoureux, les passionnés, ça se vit à 2 000 %, pas à moitié, en tout cas pas à l’OM. Aux joueurs qu’on faisait signer, avec Roberto on leur disait : « On sera là. Par contre, il faut donner le cœur et la tête. » Certains n’ont rien donné de ça. »

Pour continuer sa diatribe, Mehdi Benatia assure que le centre d’entraînement de la Commanderie « est tellement rempli de médiocrité. » D’après l’ex directeur du football de l’Olympique de Marseille, « être le meilleur ami du joueur est plus important que faire respecter les règles » de la Commanderie. Alors que lui et Roberto De Zerbi ont « essayé de lutter contre ça » sans un succès probant, Benatia « espère que les gens en poste ont cette envie d’assainir. » L’ancien du Bayern Munich estime que « Bruno Genesio est un très bon coach » et que Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif, « a prouvé à Brest. »

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MBC

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