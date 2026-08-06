S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • Olympique de Marseille

Facundo Medina va soulager les comptes de l'OM

ABS
53 Réactions
Facundo Medina va soulager les comptes de l'OM

Champagne sur le Vieux Port ! Comme attendu, Facundo Medina va bien se rendre à Leverkusen dans les prochains jours pour rejoindre le club allemand, tombé d’accord avec Marseille. D’après L’Équipe, l’international argentin va signer pour cinq saisons avec le Bayer, qui va poser 23 millions d’euros, plus 2 en bonus, pour s’offrir les services du joueur.

Un départ qui tombe à pic pour le club phocéen, qui connaît d’importants problèmes financiers et qui va donc pouvoir renflouer ses caisses. Pour rappel, Medina était arrivé l’été dernier à Marseille en provenance de Lens, pour une somme estimée à 20 millions d’euros.

Marseille doit maintenant commencer son mercato

Le mercato va-t-il pouvoir enfin commencer pour Marseille ? Alors que le club a récemment perdu Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Bilal Nadir, le temps presse pour les Phocéens, qui n’ont pas encore acheté depuis le début de ce mercato estival. Cependant, Marseille compte déjà deux belles dépenses avec les options d’achats d’Hamed Junior Traoré et de Timothy Weah, qui s’élèvent respectivement aux alentours de 8 millions et de 14.

Les quelques broutilles laissées par Longoria en souvenir…

Un club allemand pour renflouer les caisses de l'OM ?

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 53 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
1n2
Chancel MBEMBA of Marseille during the UEFA Europa League, Semi final match between Marseille and Atalanta at Oragne Velodrome, Marseille on May 2, 2024 in Marseille, France.(Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
Chancel MBEMBA of Marseille during the UEFA Europa League, Semi final match between Marseille and Atalanta at Oragne Velodrome, Marseille on May 2, 2024 in Marseille, France.(Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • Paris sportifs
300€ à gagner avec OM & Leverkusen (+100€ DIRECT de bonus offerts)

300€ à gagner avec OM & Leverkusen (+100€ DIRECT de bonus offerts)

300€ à gagner avec OM &amp; Leverkusen (+100€ DIRECT de bonus offerts)
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
  • International
  • France
Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Marseille 93" On Tour

à partir de 34.99€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.