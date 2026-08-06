Facundo Medina va soulager les comptes de l'OM

Champagne sur le Vieux Port ! Comme attendu, Facundo Medina va bien se rendre à Leverkusen dans les prochains jours pour rejoindre le club allemand, tombé d’accord avec Marseille. D’après L’Équipe, l’international argentin va signer pour cinq saisons avec le Bayer, qui va poser 23 millions d’euros, plus 2 en bonus, pour s’offrir les services du joueur.

Un départ qui tombe à pic pour le club phocéen, qui connaît d’importants problèmes financiers et qui va donc pouvoir renflouer ses caisses. Pour rappel, Medina était arrivé l’été dernier à Marseille en provenance de Lens, pour une somme estimée à 20 millions d’euros.

Marseille doit maintenant commencer son mercato

Le mercato va-t-il pouvoir enfin commencer pour Marseille ? Alors que le club a récemment perdu Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Bilal Nadir, le temps presse pour les Phocéens, qui n’ont pas encore acheté depuis le début de ce mercato estival. Cependant, Marseille compte déjà deux belles dépenses avec les options d’achats d’Hamed Junior Traoré et de Timothy Weah, qui s’élèvent respectivement aux alentours de 8 millions et de 14.

Les quelques broutilles laissées par Longoria en souvenir…

Un club allemand pour renflouer les caisses de l'OM ?