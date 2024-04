L’invincibilité du Bayer Leverkusen a démarré face à… l’OM

À l’époque, Marseille Bayer aux corneilles.

C’était le 2 août dernier et Mattéo Guendouzi jouait encore à l’OM. Au stade Vélodrome, les Phocéens de Marcelino (et oui, ça paraît loin) clôturaient leur préparation en s’inclinant sans trop de discussion possible contre le futur épouvantail de la saison en Allemagne : le Bayer Leverkusen. Le début de l’invincibilité du Werkself.

Score final 1-2, avec une réalisation de François-Régis Mughe côté olympien, contre un but de Jonathan Tah et un autre de Nadiem Amiri (aujourd’hui à Mayence) pour le Bayer. Depuis, « l’autre » club de Rudi Völler n’a laissé que des miettes à ses concurrents : 38 victoires en match officiel, 5 nuls, 0 défaite et une série d’invincibilité toutes compétitions confondues qui s’étire de semaine en semaine, y compris sur la scène européenne. Encore une fois, les Marseillais pourront se targuer d’être « à jamais les premiers ».

Rendez-vous en finale de la Ligue Europa ?