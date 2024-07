Un ancien marseillais signe en Nouvelle-Zélande

Hiroki devient Kiwi.

Auckland FC, un des clubs de la ville néo-zélandaise éponyme, a annoncé la signature du Japonais Hiroki Sakai. L’ancien marseillais arrive en Nouvelle-Zélande en provenance des Urawa Red Diamonds, club japonais qu’il avait rejoint en 2021 après son départ de l’OM. L’international nippon de 34 ans devient le premier joueur étranger de l’histoire des Black Knights, le Auckland Football Club n’ayant été créé que début 2024. Sakai découvrira donc en même temps que son club l’élite locale, la A-League, cette année.

Haere Mai Hiroki Sakai 👑 pic.twitter.com/uLgvx9M49h — Auckland FC (@fc_auckland) July 24, 2024

Au pays des kiwis et des All-Blacks, ce transfert a fait beaucoup d’heureux, puisque Sakai débarque avec beaucoup d’expérience et un CV bien rempli : 75 sélections avec le Japon au cours desquelles il a participé à trois Coupes du monde et deux Jeux olympiques, et plus de 250 matchs en Europe lors de ses passages au Hanovre 96 et à l’Olympique de Marseille. Du côté du Vélodrome, Sakai s’était démarqué par sa combativité, et avait inscrit un but resté dans les annales lors du fameux 5-2 infligé au RB Leipzig lors de l’épopée marseillaise en Ligue Europa en 2018. Plus récemment, Sakai a remporté en 2023 la Ligue des champions asiatique avec son club des Urawa Red Diamonds, en plus de finir meilleur joueur du tournoi. Courtisé par d’autres clubs, le défenseur a justifié son choix : « J’ai entendu dire qu’Auckland était une ville extraordinaire et j’ai toujours voulu jouer en A-League. J’avais choisi de poursuivre de relever de nouveaux défis, donc lorsque cette opportunité s’est présentée, il s’agissait pour moi d’une progression naturelle de carrière, en plus d’être un choix judicieux pour ma famille. »

En tout cas, on lui souhaite que du bonheur.

