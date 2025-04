Désiré Doué : « Le plus beau but ce soir ? C’est le mien ! »

Il y a même duel avec ceux de Declan Rice, la veille.

Vainqueur d’Aston Villa ce mercredi au Parc des Princes, le PSG a pris une belle option pour la qualification en demi-finales de la Ligue des champions (3-1). Pourtant, tout n’avait pas très bien commencé, puisque les Franciliens avaient concédé l’ouverture du score. Heureusement pour eux, ils n’ont pas été menés bien longtemps, Désiré Doué ayant rapidement égalisé d’une sublime frappe depuis l’extérieur de la surface. Les Parisiens ont ensuite pris l’avantage grâce à deux autres chefs-d’œuvre, ceux de Khvicha Kvaratskhelia puis de Nuno Mendes. Alors quel est le plus beau but de la soirée ? « C’est le mien ! », a clamé Doué au micro de Canal +.

QUEL CHEF-D'ŒUVRE DE DÉSIRÉ DOUÉ 🤯 Le PSG égalise seulement 3min après l'ouverture du score d'Aston Villa !#PARAVL | #UCL pic.twitter.com/dbBE6T06H3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 9, 2025

« Ma première intention était de centrer, après j’ai vu qu’il n’y avait pas vraiment d’options, donc j’ai choisi la frappe, et elle est dedans, donc c’est super », a-t-il détaillé concernant son golazo. L’ancien Rennais marche sur l’eau depuis quelques mois, et paraît très épanoui au sein de cet effectif : « Quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite, et je prends beaucoup de plaisir ici. Je suis très content de jouer dans cette équipe. » Avec ces deux buts d’avance, la qualification est-elle déjà acquise ? « On va aborder le match retour de la même manière, avec le même sérieux, et on va aller là-bas pour gagner. »

Doué Ballon d’or.

Luis Enrique très satisfait de la réaction de ses joueurs