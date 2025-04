Beaux joueurs.

Passés à deux doigts d’un immense exploit, les Villans n’ont finalement pas su renverser totalement le PSG, mardi soir. Mais loin de repartir aigris ou la tête basse, les hommes d’Unai Emery ont préféré sortir le carnet de compliments. Et visiblement, le PSG a laissé des traces, autant dans les jambes que dans les esprits.

« La meilleure équipe que j’ai affrontée dans ma carrière »

John McGinn, capitaine courage et buteur, n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « Je n’ai jamais joué contre le Real ou le Barça, mais Paris, c’est la meilleure équipe que j’ai affrontée dans ma carrière. Je vieillis, et franchement, je n’aimerais pas tomber sur eux chaque week-end. » Traduction : courir après Dembélé et Barcola pendant plus d’une heure (il est sorti à la 66e, remplacé par Asensio), ce n’est pas exactement une cure de jouvence.

Youri Tielemans a lui aussi salué l’équipe parisienne : « Oui, ils peuvent aller au bout. S’ils sont là, c’est qu’ils ont les qualités. Ils ont un bon groupe, une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités. Ils vont devoir être prêts pour les prochaines échéances. »

Et puis il y a Unai Emery, l’ancien maître des lieux à Paris, visiblement pas rancunier en conférence de presse : « Ils sont favoris, maintenant. Demi-finalistes, et à ce niveau-là, ils sont clairement des prétendants au titre. Évidemment, il y a le Barça, l’Inter, le Bayern… mais jouer à ce niveau, c’est incroyable. J’adore ça. Le PSG avait un avantage sur nous, et ils l’ont montré sur les deux matchs. Ils jouent de façon fantastique. »

Classe.

