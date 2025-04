Marquinhos salue la grosse performance de Donnarumma

Et si les crampons de Wilfried Singo avaient débloqué les superpouvoirs de l’Italien ?

Marquinhos a réagi à la qualification poussive du PSG pour les demi-finales de Ligue des champions après leur défaite face à Aston Villa (2-3). Le capitaine parisien a félicité l’état de forme de son gardien Gianluigi Donnarumma, qui a réalisé cinq arrêts ce mardi soir : « On a vu les équipes qui sont championnes : elles ont toujours ces sauvetages de gardiens quand il faut. C’est les matchs de haut niveau. Notre gardien il est là, il le montre encore une fois : à Liverpool, ici, les autres matchs aussi. »

« Pour être champion on a besoin d’un grand gardien »

« Je pense que lui, […] il montre de plus en plus le potentiel qu’il a. Nous, on est contents ce soir parce que pour arriver en demi-finales, en finale, pour être champions, on a besoin d’un grand gardien. Et lui, il montre toujours sa valeur ! » a ajouté le défenseur central.

"Pour être champion on a besoin d'un grand gardien, et il montre toujours sa valeur" 👏 Marquinhos ne tarit pas d'éloges sur Gianluigi Donnarumma 💬#AVLPSG | #UCL pic.twitter.com/SN6btvWm5I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2025

Bernard Lama, sors de ce corps.

