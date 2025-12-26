Pour Ruben Amorim, Kobbie Mainoo est « l’avenir de Manchester United »

Tu pars ou tu restes ?

Un nouveau rebondissement agite le dossier Kobbie Mainoo. Ces dernières semaines, les spéculations autour d’un possible départ du milieu de terrain de Manchester United s’étaient intensifiées. Mais en conférence de presse, à la veille du match contre Newcastle ce vendredi soir, l’entraîneur des Red Devils, Rúben Amorim, a tenu à mettre les choses au point en affirmant que le joueur né en 2005 est « l’avenir de Manchester United ».

Une déclaration d’autant plus surprenante que le demi-frère l’intéressé avait fait parler de lui il y a une dizaine de jours en apparaissant avec un tee-shirt floqué « Free Kobbie Mainoo », symbole du malaise entourant la situation du jeune espoir formé au club.

Amorim promet des opportunités à venir

Cette saison, Mainoo n’a encore jamais été titularisé, créant une situation source de frustration pour l’international anglais. Son entraîneur a toutefois voulu se montrer rassurant : « Il doit simplement être prêt à saisir sa chance. En football, tout peut changer en l’espace de deux jours. » Ce vendredi soir face à Newcastle, Mainoo devra néanmoins patienter encore. Gêné par un problème au mollet, il sera absent de la feuille de match.

On va devoir attendre encore un peu pour trouver une vraie alternative à Bruno Fernandes.

