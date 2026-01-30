Après la relaxe de Daniel Riolo, Didier Deschamps va faire appel

Il ne digère pas. Débouté dans son procès pour diffamation face à Daniel Riolo, Didier Deschamps n’a pas dit son dernier mot. Alors que le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le journaliste ce vendredi, la Dèche a annoncé sa volonté de faire appel. En effet, si la diffamation n’a pas été retenue pour des raisons techniques, le jugement reconnaît que les propos de Riolo « sont péjoratifs et ont pu de ce fait légitimement heurter la partie civile ».

Pour rappel, le journaliste avait notamment qualifié le sélectionneur des Bleus de « menteur » au sujet de la blessure de Karim Benzema avant le Mondial 2022. En janvier 2023, l’animateur de RMC avait aussi affirmé que Deschamps avait trempé dans « toutes les affaires louches du football français ».

« Une volonté de jeter le discrédit »

Le tribunal note ainsi que ces « propos exprimés sous forme d’anathème et en des termes blessants » traduisent « une volonté de jeter le discrédit », « un jugement de valeur » et « un procès d’intention », mais qu’ils « [n’imputent] pas à Didier Deschamps de faits suffisamment précis » pour être qualifiés de diffamatoires. De quoi, malgré tout, donner suffisamment confiance à DD pour un match retour devant la justice.

Sinon, il ne veut pas attendre la fin de son mandat avec les Bleus, pour finir de régler ses comptes ?

