Lyon concède un nul frustrant au Havre

Le Havre 0-0 Lyon

Carton rouge : Zagadou (56e)

Il faudra s’en contenter. En crise de confiance (trois nuls consécutifs TCC) et avec une infirmerie pleine, l’Olympique lyonnais ne s’est pas rassuré en concédant le match nul face au Havre ce dimanche (0-0). Le premier acte, très rythmé et riche en occasions, a été celui des gardiens avec quatre arrêts déterminants de Mory Diaw et les parades du titulaire surprise du jour Rémy Descamps face à Issa Soumaré (6e) et Lucas Gourna (10e).

Quelques minutes après la reprise, Adam Karabec a pensé donner l’avantage aux Gones mais sa reprise de volée acrobatique a terminé sa course sur le poteau gauche (55e) avant que ce soit au tour de Sofiane Boufal, excentré côté gauche, de toucher le montant (54e). Le match bascule lorsque Stéphane Zagadou agrippe Endrick et l’empêche de partir seul au but et récolte logiquement un carton rouge (56e). Cela n’empêche pourtant pas les hommes de Didier Digard de pousser et c’est cette fois à Loïc Nego de voir sa reprise de volée être repoussée par le poteau (63e). Décidément.

Lyon fait du surplace

Malgré cette supériorité numérique et une pluie de changements, les Lyonnais ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereux en seconde période. L’entrant Roman Yaremchuk a cru pouvoir mettre la cape de sauveur, mais Yanis Zouaoui a réalisé une grande intervention pour empêcher l’Ukrainien d’armer (86e) avant que Diaw ne repousse parfaitement un centre dangereux (88e). Avec ce résultat nul et vierge, les hommes de Paulo Fonseca font du surplace et voient Monaco, qui reste sur cinq victoires consécutives, revenir à quatre points de leur quatrième place tandis que le HAC, 14e, glane un point important dans la lutte pour le maintien.

La fin de saison s’annonce passionnante.