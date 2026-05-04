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Chelsea se ramasse encore contre Nottingham Forest

CG
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Chelsea se ramasse encore contre Nottingham Forest

Chelsea 1-3 Nottingham Forest

Buts : João Pedro (90e+3) pour les Blues // Awoniyi (2e, 52e) et Igor Jesus (15e SP) pour Forest

Vite, Gary O’Neil. Avec ou sans Liam Rosenior, viré le mois dernier, Chelsea reste au fond du trou. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, c’est le compte du nombre de défaites d’affilée des Blues en Premier League, après la nouvelle débâcle à la maison contre Nottingham Forest, ce lundi après-midi (1-3).

La série cataclysmique de Chelsea

Une petite nouveauté, quand même : Cheslea a marqué un but, youhou ! Et un très joli, pour se consoler : l’œuvre de João Pedro dans le temps additionnel d’une rencontre déjà perdue, avec un magnifique retourné acrobatique. Le problème, c’est que personne ne retiendra ce beau geste, puisque Nottingham Forest avait assuré son succès grâce à un doublé de Taiwo Awoniyi et un penalty du Brésilien d’Igor Jesus. En toute tranquillité à Stamford Bridge.

Cette victoire ne compte pas pour du beurre pour Nottingham Forest, qui a fait un pas supplémentaire vers le maintien dans l’élite du football anglais. À trois journées de la fin, le club compte six points d’avance sur West Ham et la zone rouge. Pour Chelsea, c’est la grande dégringolade au classement, avec une 9e place derrière Bournemouth, Brentford ou encore Brighton.

C’est donc ça, un champion du monde ?

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CG

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