Deux clubs de Premier League se liguent contre Chelsea

Les mauvais élèves contre-attaquent. Gentiment sanctionné par la Premier League, Chelsea avait échappé à de nombreuses sanctions, ne devant régler que quelques amendes pour non-respect des règles financières. Si l’instance pensait bien faire, cette annonce a provoqué la colère d’autres clubs anglais. Selon les informations du Guardian, Everton n’a pas vraiment digéré les sanctions et envisage des recours juridiques pour obtenir plus de réponses.

La décision ne passe pas

En coulisses, plusieurs dirigeants de clubs ont tenu à interpeller directement Richard Masters, le directeur général de la Premier League, ainsi que sa présidente Alison Brittain : ils veulent comprendre ces sanctions.

On y retrouve donc le club de la Mersey qui avait été lourdement sanctionné lors de la saison 2023-2024, avec un retrait de huit points. Les Toffees regrettent le manque de mesures à l’encontre des Blues, alors qu’ils avaient été punis pour des infractions similaires. De l’autre côté, la tendresse de la ligue avec Chelsea agace Nottingham Forest, qui lui aussi s’était fait retirer quatre points en 2023-2024. Bien remontés, les deux clubs pourraient potentiellement créer une alliance.

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