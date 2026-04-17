Chelsea prolonge un de ses hommes forts

Jusqu’à la retraite ? Moisés Caicedo a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu’en 2033. Alors que les Blues connaissent une période délicate et des résultats difficiles, le milieu de terrain se dit « ravi d’avoir prolongé [son] contrat à Chelsea ». L’Équatorien poursuit en expliquant qu’il « croit en cette équipe, en ce club et je sais que nous allons dans la bonne direction. Ce n’est que le début de notre collaboration ». Une preuve de la confiance des dirigeants envers le joueur de 24 ans, arrivé en provenance de Brighton en 2023 pour 100 millions de livres.

Moi is here to stay. 🔵🇪🇨 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026

Dans la continuité du projet

La prolongation de contrat de Caicedo n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une volonté de continuité et de reconnaissance pour les joueurs performants du club. Après Reece James il y a quelques semaines, puis Cole Palmer, qui avait vu son salaire revalorisé, c’est le très solide Caicedo qui profite donc d’une augmentation salariale. Trois joueurs sur lesquels Chelsea compte bien s’appuyer pour retrouver les sommets, nationaux et internationaux.

Il ne manque plus que la prolongation de Rosenior…

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