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L’émotion d’Antoine Griezmann avant de retrouver la Real Sociedad

CT
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L’émotion d’Antoine Griezmann avant de retrouver la Real Sociedad

À cœur ouvert. Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid affronteront la Real Sociedad en finale de la Coupe du Roi, samedi soir (21 heures). Avant de faire le bonheur des Rojiblancos, l’attaquant français a découvert le football professionnel au Pays basque. Il évoque l’importance de cette finale face à son club formateur. « Ce sera un match riche en émotions. Si je suis là, c’est grâce à la Real Sociedad, qui m’a tout donné, alors que tous les clubs me fermaient la porte. Je leur dois énormément. C’est toujours particulier de jouer contre ce club, car j’ai de très bons souvenirs là-bas », raconte le champion du monde 2018, avec un regard brillant.

Dernière ligne droite avant le grand départ

Antoine Griezmann vit ses dernières semaines en tant que joueur de l’Atlético de Madrid. À 35 ans, l’ancien meneur de jeu des Bleus rejoindra le club d’Orlando City, en MLS, à l’intersaison. La légende des Colchoneros espère partir en étoffant un peu plus son palmarès : il n’a remporté qu’une Supercoupe d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et la Ligue Europa contre l’Olympique de Marseille, en 2018. En plus de cette Coupe du Roi, Griezmann peut encore décrocher sa première Ligue des champions.

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