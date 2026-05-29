L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes

La cerise sur le gâteau des célébrations. La finale de Première Ligue largement remportée par OL Lyonnes face au Paris FC était également le 127e et dernier match de Lindsey Heaps sous les couleurs rhodaniennes. Après quatre ans et demi sur les bords du Rhône, celle qui est également passée par le PSG à ses débuts en France a été honorée après la rencontre. Après une haie d’honneur de la part de ses coéquipières, elle a pris la parole devant un Groupama Stadium occupé à scander son nom. « C’était un grand honneur de jouer pour ce club. C’était un grand honneur, ça restera chez moi. I love all of you so so much, see you back. C’est tout merci beaucoup », a-t-elle lâché entre deux larmes, dans un mélange de français et d’anglais. La capitaine locale Wendie Renard l’a ensuite laissée soulever en premier le 19e trophée de championnes de France des Lyonnaises.

Lindsey Heaps honorée après la rencontre pour son dernier match à l'OLL pic.twitter.com/zaMBdib5yS — Léna Bernard (@lenabedoin) May 29, 2026

Déjà retournée aux États-Unis du côté de Portland entre 2016 et 2022, l’internationale américaine s’apprête à retrouver la NWSL. Ce sera cette fois sous les couleurs du Denver Summit FC.

Vers un retour dans l’Hexagone en 2032 ?

OL Lyonnes sans pitié avec le Paris FC pour conserver son titre