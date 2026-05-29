S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • Finale
  • OL Lyonnes-Paris FC (5-0)

L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes

TB, avec LB au Groupama Stadium
Réactions
L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes

La cerise sur le gâteau des célébrations. La finale de Première Ligue largement remportée par OL Lyonnes face au Paris FC était également le 127e et dernier match de Lindsey Heaps sous les couleurs rhodaniennes. Après quatre ans et demi sur les bords du Rhône, celle qui est également passée par le PSG à ses débuts en France a été honorée après la rencontre. Après une haie d’honneur de la part de ses coéquipières, elle a pris la parole devant un Groupama Stadium occupé à scander son nom. « C’était un grand honneur de jouer pour ce club. C’était un grand honneur, ça restera chez moi. I love all of you so so much, see you back. C’est tout merci beaucoup », a-t-elle lâché entre deux larmes, dans un mélange de français et d’anglais. La capitaine locale Wendie Renard l’a ensuite laissée soulever en premier le 19e trophée de championnes de France des Lyonnaises.

Déjà retournée aux États-Unis du côté de Portland entre 2016 et 2022, l’internationale américaine s’apprête à retrouver la NWSL. Ce sera cette fois sous les couleurs du Denver Summit FC.

Vers un retour dans l’Hexagone en 2032 ?

OL Lyonnes sans pitié avec le Paris FC pour conserver son titre

TB, avec LB au Groupama Stadium

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
40
Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)
  • C1 (F)
  • Barcelone
  • OL Lyonnes
Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)

Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)

Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 19h
128
30
41
Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)
Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)

Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)

Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.