L'OL Lyonnes échoue en finale de Ligue des champions contre un grand Barça

Tombées sur des Barcelonaises plus solides et réalistes, les Lyonnaises s'inclinent lourdement en finale de Ligue des champions (0-4). Le club catalan remporte la C1 pour la quatrième fois lors des six dernières éditions, confirmant qu'il est le meilleur club d'Europe, de loin.

Barcelone 4-0 OL Lyonnes

Buts : Pajor (55e et 70e) et Paraluello (90e et 90e +3) pour le Barça

Il y avait quelques jolis signes ce samedi, à Oslo. Jonatan Giráldez retrouvait son ancien club, qu’il avait quitté un soir de 2024 à San Mamès contre l’OL, Lyon retrouvait la finale de Ligue des champions pour la première fois depuis deux ans, Ada Hegerberg jouait face à son public, Jonatan Giráldez pouvait devenir le premier coach à remporter trois fois la Ligue des champions… Accessoirement, il faisait aussi beau à Oslo que partout en France, mais rien n’y a fait. L’OL Lyonnes laisse échapper son rêve, s’inclinant lourdement contre des Barcelonaises (0-4). Pere Romeu, ancien adjoint de Jonatan Giráldez, propulse les Catalanes au sommet du foot européen : le Barça remporte la Ligue des champions pour la quatrième fois en six éditions. Avec la manière, s’il vous plaît.

Pajor et d’argent

Si l’OL régnait sur l’Europe dans les années 2010, à une époque où il ne s’appelait pas encore OL Lyonnes, l’ogre européen des années 2020 s’appelle bien le FC Barcelone. Les Fenottes laissent échapper leur neuvième trophée dans la compétition en ayant pourtant donné l’impression qu’elles étaient dans le ton. Lindsey Heaps, finalement hors-jeu, pense même ouvrir le score (14e), comme Jule Brand, qui a tiré à côté. L’OL a laissé passé sa chance.

Un contre éclair et Ewa Pajor à la finition qui ouvre le score pour le Barça ! Suivez la finale de la Ligue des champions en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT #FCBOL #UWCLFinal pic.twitter.com/lIk27U9xRU — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 23, 2026

Le talisman des Barcelonaises s’appelle Ewa Pajor. Alors qu’Ada Hegerberg, face à son public, était attendue côté lyonnaises, la meilleure buteuse de la saison régulière de la Ligue des champions a confirmé son statut. Peu trouvée en première période, hormis une frappe non cadrée (35e), elle a fait la différence en seconde. Elle a conclu le premier tir cadré du Barça (1-0, 55e), puis à bout portant (2-0, 69e). L’attaquante polonaise avait perdu les cinq finales de Ligue des champions qu’elle avait disputées.

Oh quelle occasion manquée de Tabitha Chawinga ! La Malawite bute face à Cata Coll en un-contre-un. Suivez la finale de la Ligue des champions en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT #FCBOL #UWCLFinal pic.twitter.com/x0OQ1cFioI — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 23, 2026

Paradoxalement, c’est à 2-0 que l’OL s’est effondrée. Ni Tabitha Chawinga, tombée sur une excellente Cata Coll, ni les coups francs de Selma Bacha ne sont parvenus à réduire l’écart, alors que Salma Paralluelo a envoyé un joli missile et est allée au bout d’une course de dingue pour parachever le succès des Catalanes (3-0, 90e et 4-0, 90e +3). Le score est aussi lourd que la déception. Lyon peut tout perdre la semaine prochaine, en finale d’Arkema Première Ligue contre le Paris FC. Le Barça, lui, a encore tout gagné.

Le calice jusqu'à la lie pour les Lyonnaises : Salma Paralluelo y va aussi de son doublé, en toute fin de match ! Suivez la finale de la Ligue des champions en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT #FCBOL #UWCLFinal pic.twitter.com/XmP8xYzKWu — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 23, 2026

Barcelone (4-3-3) : Cata Coll – Batlle, Paredes, Mapi Leon, Brugts (Camara, 85e) – Serrajordi (Bonmati, 70e), Guijarro, Putellas (cap.) (Nazareth, 85e) – Graham Hansen (Pina, 62e), Pajor, Paralluelo. Entraîneur : Pere Romeu.

OL Lyonnes (4-3-3) : Endler – Lawrence, Renard (cap.), Engen, Bacha – Dumornay, Heaps, Yohannes (Shrader, 73e) – Becho (Chawinga, 66e), Hegerberg (Katoto, 66e), Brand. Entraîneur : Jonatan Giráldez.

Revivez Barcelone - OL Lyonnes (4-0)