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Pep Guardiola a besoin d’une pause

JD
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Pep Guardiola a besoin d&rsquo;une pause

En même temps, qui peut le lui reprocher ? Depuis l’annonce de son départ de Manchester City, Pep Guardiola fait l’objet de scénarios divers et variés quant à son avenir. Mais alors qu’il lui reste un match de Premier League à disputer avec les Cityzens ce dimanche face à Aston Villa, le Catalan, qui aura désormais une tribune à son nom à l’Etihad Stadium, a déjà mis les choses au clair pour la suite immédiate.

Pas de risque de burn-out

Après dix ans passés à la tête du club mancunien, où il a remporté 20 titres (soit près de la moitié de son palmarès d’entraîneur), Guardiola prouve qu’il reste un homme comme les autres en confirmant une promesse faite l’an dernier : « Je vais me reposer. J’ai l’intention de faire une pause dans ma carrière d’entraîneur pendant quelque temps. Si je ne le souhaitais pas, je ne partirais pas d’ici », a expliqué à l’occasion d’une conférence de presse celui qui avait déjà fait de même après avoir quitté le FC Barcelone en 2012.

Un exemple imité depuis par Thomas Tuchel et Jürgen Klopp – pour ne citer qu’eux.

Top 10 : les matchs marquants de l’ère Guardiola à Manchester City

JD

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