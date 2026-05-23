La réaction timide de Djibril Cissé au licenciement de Christophe Pélissier

Cissé ça la gratitude… Après le limogeage de Christophe Pélissier ce vendredi soir, l’AJ Auxerre a la gueule de bois, malgré son maintien en Ligue 1 arraché à la dernière journée. En attendant la manifestation prévue par les Ultras Auxerre 90 ce samedi est maintenue. Elle sera dirigée contre la direction sportive incarnée par David Wantier, lequel sera reçu la semaine prochaine, ainsi que le président délégué Baptiste Malherbe, par le propriétaire du club James Zhou chez lui, en Chine, pour faire le point.

« Il y a autre chose »

Djibril Cissé ne sera lui pas du voyage, mais celui qui a ponctuellement épaulé Pélissier dans le coaching des attaquants de l’AJA a été invité à donner son avis sur la situation sur le plateau de La chaine L’Equipe, où il officie également en tant que consultant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son analyse est loin de clairement prendre le parti de l’homme qui l’a fait passer de l’autre côté du miroir : « Dans un club de foot […] le terrain et les performances ne suffisent parfois pas. Il y a autre chose dans la vie du club et c’est peut-être là où ça a un peu coincé… En tout cas, ça n’enlève rien à ce qu’a fait le coach à Auxerre et dans ses autres clubs », a sobrement déclaré Cissé, avant de lui tirer « un grand coup de chapeau » et le remercier « de ce qu’il a fait pour [lui] ».

Christophe Pélissier démis de ses fonctions 🤯 Djibril Cissé, membre du staff réagit à ce départ ⬇️#EDG pic.twitter.com/mjLoUSXzxA — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 22, 2026

Le grand timoré de la révolution du club chinois.

L’AJ Auxerre met Christophe Pélissier à la porte