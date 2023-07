Djibril Cissé de retour à l'AJ Auxerre !

Le fils prodigue.

Les nostalgiques du maillot Playstation 2 de l’AJ Auxerre vont être ravis. Djibril Cissé, avant-centre légendaire du club bourguignon au début des années 2000 aujourd’hui âgé de 41 ans, va revenir officier à l’AJA. Après être passé par l’Olympique de Marseille (pour aider les jeunes attaquants du club, des U16 à la réserve), et avoir fait quelques appels du pied pour revenir jouer à l’AJA, il intègre désormais le staff de Christophe Pélissier pour encadrer les attaquants du groupe professionnel et de la réserve. Ce retour intervient au moment où l’ancien international français (41 sélections) va passer ses diplômes d’entraîneur.

🏠 Djibril Cissé intègre le staff de Christophe Pélissier 🔵⚪️ Notre ancien buteur interviendra auprès des attaquants Plus d’infos 👉 https://t.co/zWRHiI98uq#TeamAJA pic.twitter.com/30OrvQw09e — AJ Auxerre (@AJA) July 3, 2023

Avant d’être transféré à Liverpool en 2004, Djibril Cissé avait inscrit 90 buts en 169 apparitions sous le maillot auxerrois. « Notre ancien avant-centre prodiguera également de précieux conseils et partagera son expérience aux jeunes attaquants de l’équipe réserve. Un retour aux sources et un passage de témoin évident pour l’un des plus grands joueurs formés à l’AJA », indique le club. Celui qui a longtemps voulu revenir en Ligue 1 pour atteindre la barre des 100 buts dans l’élite semble désormais prêt à tourner la page.

Va-t-il s’inspirer de Guy Roux ?

