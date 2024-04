Un joueur de Newcastle prêt à devenir chauffeur du bus de l’équipe ?

Chauffeur, si t’es champion !

Matt Ritchie ne joue plus énormément à Newcastle. Le trentenaire n’a eu droit qu’à une seule titularisation cette saison, en League Cup, restant la plupart du temps sur le banc des remplaçants. L’Écossais a toutefois réussi une chose cette saison : passer son permis poids lourds. Il a obtenu le précieux sésame cette semaine. « C’est bizarre ! Cela m’a choqué ! Et je pensais que je le connaissais plutôt bien », a commenté le coach des Magpies Eddie Howe en conférence de presse.

Well done Matt Richie just passed his test with Tyne and Wear Lgv . Get in lad 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/JwWukXG96s

— colin smith (@colinsm49915463) April 25, 2024