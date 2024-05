Marquinhos : « Personne ne croyait qu’on irait jusque-là »

Déjà focus sur la saison prochaine.

Quelques minutes seulement après avoir vu son équipe être éjectée de la Ligue des champions par Dortmund (0-1), Marquinhos, le capitaine parisien, est venu s’exprimer au micro de Canal+. Le Brésilien a d’abord fait une rapide analyse de ce qu’il s’est passé : « L’efficacité, c’est ce qui nous a manqué. Ils ont marqué deux buts, sur un corner et un ballon en profondeur (à l’aller). Il fallait mieux défendre, ce sont des petits détails. »

Avant d’embrayer sur un constat plus général, et un discours déjà tourné vers l’avenir : « Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir de cette compétition. Au début, personne ne croyait qu’on irait jusque-là. On est éliminés en demi-finales, mais c’est un nouveau projet avec un nouveau coach et beaucoup de changements. Il y a beaucoup de positif pour la saison prochaine. On voulait aller au bout pour les supporters, pour les emmener à Wembley. Il ne faut pas baisser la tête, même si c’est très dur. Il y avait la place. »

Avec six poteaux touchés sur la double confrontation, effectivement, il y avait la place.