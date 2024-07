Adoptée pour l’Euro, une nouvelle règle d’arbitrage étendue aux coupes d’Europe

Moins de blabla, plus de football.

Depuis le début de l’Euro, les joueurs ne sont plus autorisés à aller parler à l’arbitre, à l’exception du capitaine de chaque équipe. Le tout sous peine d’un carton jaune. Une nouvelle règle expérimentée lors du tournoi continental qui semble avoir convaincu l’UEFA, qui a annoncé qu’elle serait désormais également de mise pour l’ensemble de ses compétitions de club (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence).

Cette « nouvelle politique vis[e] à façonner les relations entre les arbitres et les joueurs sur le terrain, à améliorer la communication autour des décisions des arbitres et à encourager la confiance mutuelle », explique l’instance dans son communiqué. Avant d’affirmer que cette règle, « comprise par les acteurs du jeu et saluée par l’opinion publique comme un progrès incontestable pour l’image du football, renforce notre confiance dans le fait que c’est la voie à suivre ».

Heureusement pour lui, Marco Verratti n’est plus concerné.

