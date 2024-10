Oyarzabal allume l’UEFA après le mauvais comportement des supporters d’Anderlecht

La face sombre du football.

Victorieux sur le terrain en renversant la Real Sociedad (2-1), Anderlecht a pris un énorme carton rouge en tribune. Jeudi soir, juste après l’ouverture du score très précoce des Basques (5e), quelques supporters des Mauves ont totalement pété les plombs. Certains ont brisé la vitre les séparant des supporters basques, et ont jeté des sièges et autres projectiles sur des supporters de la Real, qui n’avaient rien demandé. Le match a alors été interrompu quelques minutes, insuffisant pour le capitaine de la Real, Mikel Oyarzabal. Selon lui, l’arbitre et l’UEFA auraient dû être beaucoup plus fermes et stopper définitivement la rencontre. « Ce n’est pas possible que les gens qui viennent pour regarder le match doivent le faire avec peur ou partir car quatre idiots lancent des trucs. L’UEFA n’a pas pris de mesures au moment où elles devaient être prises. (…) Tout le monde était au courant de ce qui se passait, nous avons dit au délégué du terrain de parler au président pour arrêter le match, mais personne n’a rien fait. »

« On ne peut pas venir à un match de football pour être un connard »

Avant de jouer les justiciers. « Ça ne sert à rien qu’il ait une sanction demain et qu’ils ne soient pas autorisés à assister à un match de football parce que les préjudices aujourd’hui ont touché nos supporters. On ne peut pas venir à un match de football pour être un connard et, avant cela, la vente des billets devrait être contrôlée à l’UEFA. » L’entraîneur basque Imanol Alguacil a quant à lui fustigé l’attitude des joueurs bruxellois, venus malgré tout célébrer leur succès avec leurs supporters. « Si mes supporters s’étaient comportés de cette manière, mes joueurs n’auraient pas pu aller les saluer après le match. Ce qui s’est passé est honteux. »

En conférence de presse, les dirigeants bruxellois on tenu à présenter leurs excuses. « Nous sommes choqués et présentons nos excuses à la Real Sociedad. L’officiel de l’UEFA a ouvert un dossier, et nous prendrons des mesures pour sanctionner les supporters qui ont mal agi », a insisté Mathias De Clercq, le responsable presse du club bruxellois. La police espagnole a déjà pris les devants en arrêtant cinq personnes à la mi-temps du match.

Que se pare un derbi madrileño por 4 mecheros y no se haya parado hoy con esto es una puta vergüenza. Puta anderlecht pic.twitter.com/7rs4KP1y4W — ¬ (@raaycohidalgoo) October 3, 2024

Oyarzabal prochain président de l’UEFA ?

