Anderlecht punit un groupe de supporters

C’est pas des LOL.

Les débordements des supporters d’Anderlecht à la Real Sociedad jeudi dernier ne resteront pas impunis. Alors que les membres directeurs de la Mauve Army avaient rédigé une lettre d’excuses envers le club bruxellois, ce dernier n’a pas souhaité leur faire de cadeaux en indiquant dans un communiqué paru ce mercredi soir les mesures prises à l’encontre du groupe de supporters, dont certains avaient balancé des sièges sur les supporters basques.

« Sans attendre d’éventuelles sanctions de l’UEFA, le RSC Anderlecht prend ses propres mesures. […] Les personnes identifiées étant membres du groupe de supporters Mauves Army (MA03), le club prend également des sanctions supplémentaires à l’encontre du groupe de supporters en question, peut-on lire dans le communiqué. La Mauve Army sera d’ores et déjà interdite de déplacement pour les prochains matchs de la phase de groupes de la Ligue Europa et ne pourra pas non plus se rendre aux trois prochains matchs à l’extérieur contre le Beerschot, le FC Bruges et Tubize (Coupe de Belgique). »

RSC Anderlecht imposes sanctions after incidents in San Sebastián. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 9, 2024

Fort et ferme.

