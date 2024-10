Le mea culpa de la Mauve Army après les incidents de Saint-Sébastien

Mieux vaut tard que jamais.

Victorieux jeudi à la Real Sociedad en Ligue Conférence, le club d’Anderlecht a laissé une sale image dans le Pays basque. Plusieurs membres du groupe de supporters Mauves Army 2003 avaient complètement déraillé à la suite de l’ouverture du score du club de Saint-Sébastien, en balançant notamment des sièges sur les supporters espagnols en contrebas. Cinq personnes avaient été arrêtées par la police espagnole à la mi-temps, avant d’être relâchées samedi. Dimanche, lors de la balade du club bruxellois dans le classique belge face au Standard (3-0), une grande partie du Lotto Park avait sifflé l’entrée du groupe de supporters dans la tribune qui leur est dédiée.

« Nous n’avons aucune excuse »

Dans un communiqué paru mardi, la Mauve Army a tenu à adresser ses excuses au club. « Jeudi passé, nous avons échoué collectivement dans la gestion du comportement de certains de nos membres. Nous n’avons AUCUNE excuse et ne pouvons que reconnaître les faits. Nous souhaitons présenter nos plus sincères excuses. Au club, avec qui nous avons tissé une relation de confiance ces dernières saisons, aux joueurs et à l’ensemble du public anderlechtois. […] Nous ne nous faisons aucune illusion. Nous allons devoir affronter la tempête que nous avons nous-mêmes déclenchée et il faudra du temps pour réparer les erreurs que nous avons commises. »

Il aurait peut-être fallu ajouter une petite ligne pour les supporters de la Real, mais c’est déjà ça.

