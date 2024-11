Chelsea donne la leçon au Noah FC, Disasi et Nkunku buteurs

La promenade des Anglais.

Face au petit poucet du FC Noah, Chelsea s’est défoulé ce jeudi. Lors de la quatrième journée de Ligue Conférence, les Blues se sont posés en patrons, malgré un nouveau turn-over opéré par Enzo Maresca, et se sont offerts la plus large victoire de la jeune histoire de la compétition (8-0).

Déjà 6-0 à la pause

Les Londoniens ont démarré sur les chapeaux de roues et n’ont laissé aucune chance aux Arméniens en enfilant les buts comme des perles dans le premier acte : Tosin Adarabioyo (12e), Marc Guiu (13e), Axel Disasi (18e), Joao Felix (21e, 41e) et Mykhaïlo Mudryk (39e). En plus de Disasi, un autre Français s’est illustré en deuxième période puisque Christopher Nkunku a inscrit un doublé en sept minutes (69e, 76e), dont le second sur penalty.

Selon Opta, le 6-0 à la pause est la plus large avance d’une équipe anglaise à la mi-temps d’un match de coupe d’Europe depuis le match Derby County-Finn Harps en 1976 (9-0 à la mi-temps, 12-0 au final).

Chelsea a trop levé le pied pour faire aussi bien.

