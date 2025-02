Un grand espoir de Saint-Étienne signe 8 ans à Chelsea

Nos régions ont du talent.

Après 17 petits matchs en Ligue 1, Mathis Amougou file déjà dans la cour des grands. Le milieu stéphanois de 19 ans a officiellement signé son contrat avec Chelsea ce mardi. Le montant du transfert s’élève à 15 millions d’euros, et la durée de son contrat est de 8 ans.

Chelsea is pleased to announce the signing of Saint-Etienne midfielder, Mathis Amougou. 💙 pic.twitter.com/lqeMYWQguE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 4, 2025