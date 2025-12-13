Avec Palmer et Malo Gusto, Chelsea fait le boulot

Chelsea 2-0 Everton

Buts : Palmer (21e) et Gusto (45e)

Trente ans sans gagner à Stamford Bridge, c’est la triste série qui hantera Everton une année de plus après sa défaite du jour (0-2). Les Toffees n’ont pas gagné à Chelsea depuis 1994. Soit 31 matchs. Après trois sorties sans victoire, les Blues sont dans le top 4, et même à cinq petits points d’Arsenal. L’après-midi était marqué par le retour comme titulaire de Cole Palmer. L’Anglais n’a pas déçu, puisqu’il a débloqué son compteur à domicile cette saison. Et il peut dire merci à Malo Gusto. L’international français a été passeur décisif sur le premier but, puis a croqué Vitaliy Mykolenko sur le deuxième (45e). Il récidive, un mois après son premier but pro.

David Moyes, lui, n’a toujours pas gagné à Chelsea.