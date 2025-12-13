Hoffenheim et Francfort dans le top 5 de Bundesliga

Multi bulli, multi gentil.

Quelques jours après avoir subi les cheveux de Jules Koundé, Francfort a suffisamment récupéré pour doucher Augsburg (1-0). Francfort est cinquième, et talonne Hoffenheim au classement. Menacé de relégation la saison dernière, Christian Ilzer fait du meilleur boulot cette saison. Et ce samedi, le medley entre Guingamp et Chelsea a terrassé le Hambourg du Français Rayan Philippe, buteur pour rien cet aprem (4-1). Voilà le TSG quatrième du championnat, prêt à revivre sa saison 2016-2017.

Fin de série à St. Pauli

Pour faire la chouille ce soir à Hambourg, il faut supporter St. Pauli. Si l’ancien brestois Mathias Pereira Lage est sorti à la mi-temps, les coéquipiers du beau gosse Jackson Irvine se sont imposés contre Heidenheim (2-1). Ils repartent avec les trois points pour la première fois depuis dix rencontres. Ailleurs en Allemagne, l’Algérien Mohamed Amoura a fêté sa sélection pour la CAN par un joli but, et son Wolfsburg s’est imposé contre le Borussia Mönchengladbach (3-1).

Jouer contre Amoura, ça pique.

Mönchengladbach 1-3 Wolfsburg

Hoffenheim 4-1 Hambourg

St. Pauli 2-1 Heidenheim

Eintracht Francfort 1-0 Augsburg

