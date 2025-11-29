Toujours fébrile, le Bayern s’impose sur le fil contre Sankt Pauli

Bayern Munich 3-1 Sankt Pauli

Buts : Guerreiro (44e), Díaz (90e+3) et Jackson (90e+9) pour le Rekormeister // Hountondji (6e) pour Pauli

Kingsley Coman a bien choisi son jour.

Sous les yeux de son ancien ailier tricolore, honoré avant la rencontre en se voyant notamment remettre un cadre « Merci pour ces dix années, King », le Bayern Munich a étalé ses difficultés du moment face à Sankt Pauli. Avant de faire la différence dans le temps additionnel pour s’imposer sur le fil (3-1). Tout avait commencé par le pire, avec une perte de balle coupable devant Mathias Pereira Lage, lequel peut envoyer Andreas Hountondji refroidir l’ambiance dès les premières minutes (0-1, 6e).

Une ouverture du score made in anciens de l’Hexagone suivie d’une rencontre à sens unique mais résumée en une seule statistique : trois frappes cadrées sur 19 pour les Bavarois. La première est l’œuvre de Raphaël Guerreiro juste avant la pause, sur une remise de Luis Díaz (1-1, 44e). Avant cela, le phénomène Lennart Karl et la surprise du jour Tom Bischof avaient trouvé le poteau, signe que les visiteurs ne feraient pas long feu après la pause.

Luis Díaz en sauveur

Mais il n’en est rien : malgré l’entrée de Michael Olise, les champions d’Allemagne restent tout aussi empruntés, pas aidés par un énième montant trouvé par Harry Kane, pour une fois pas en réussite. Jusqu’à ce coup de casque salvateur de Díaz au bout du temps additionnel, sur un long centre de Joshua Kimmich (2-1, 90e+3). Un but puis un deuxième dans la foulée, sur une course seul au but de Nicolas Jackson (3-1, 90e+9).

Victoire dans la douleur = victoire de champion ?

