Le Bayern reprend ses distances en tête de la Bundesliga

Qui va piano va Sané.

Vingt-quatre heures après avoir vu Leverkusen recoller à trois longueurs, le Bayern Munich a repris ses aises en tête de la Bundesliga en disposant de Sankt Pauli (3-2).

Les visiteurs ont été fautifs sur l’ouverture du score de Harry Kane après une récupération haute de Jamal Musiala (1-0, 17e), mais n’ont pas baissé la tête pour autant. À la conclusion d’une belle action collective, Elias Saad donne un peu d’espoir aux siens dans leur lutte pour le maintien (1-1, 27e). Mais c’était compter sans le talent de Leroy Sané. Pas l’homme aux statistiques les plus flamboyantes, l’international allemand aura été le joueur du second acte grâce à un doublé, avec une frappe croisée du gauche sur un bon ballon dans la profondeur d’abord (2-1, 53e) puis un service parfait de Kane (3-1, 71e). Et qu’importe si Lars Ritzka a réduit la marque dans les derniers instants (3-2, 90e+3).

Ce multiplex voit également le Borussia M’Gladbach se replacer dans le top 5 grâce à sa victoire contre Leipzig sur un but d’Alassane Pléa (1-0). Victoires également pour le Werder Brême et Heidenheim, qui en profite pour chiper la place de barragiste à Bochum. Enfin, Hoffenheim et Augsbourg se quittent sans vainqueur (1-1).

Onze petits buts en cinq matchs : c’est plus ce que c’était, la Bundesliga.

Bayern Munich 3-2 Sankt Pauli

Buts : Kane (17e) et Sané (53e et 71e) pour le Bayern // Saad (27e) et Ritzka (90e+3) pour Sankt Pauli

Borussia M’Gladbach 1-0 RB Leipzig

But : Pléa (56e)

Hoffenheim 1-1 Augsbourg

Buts : Kramarić (71e SP) pour le TSG // Essende (46e) pour Augsbourg

Holstein Kiel 0-3 Werder Brême

Buts : Ducksch (25e), Agu (59e) et Grull (90e+4)

Wolfsburg 0-1 Heidenheim

But : Pieringer (16e SP)