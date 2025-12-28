Une quarantaine de supporters parisiens interpellés après des craquages de fumigènes face à la tour Eiffel

- France
- Paris Saint-Germain
Une quarantaine de supporters parisiens interpellés après des craquages de fumigènes devant la tour Eiffel
Le bouquet final.
Ils étaient venus célébrer l’historique année 2025 vécue par leur club, et ils n’ont pas fait semblant : samedi soir, un gros contingent de supporters du PSG – membres ou sympathisants du Collectif Ultras Paris, selon le syndicat CFTC Police – s’était réuni face à la tour Eiffel, pour communier, craquer quelques fumigènes et allumer des feux d’artifice, depuis l’esplanade du Trocadéro et la place de Varsovie. Un superbe show qui a un prix : selon Le Parisien, une quarantaine de personnes présentes auraient été interpellées dans la soirée.
❤️💙🥷🧨 Le Collectif Ultras Paris fête le sextuplé historique du PSG ! 🔥🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🎥 27/12/2025 pic.twitter.com/GrQg0MzAxL— Paris No Limit (@Xparisnolimit) December 27, 2025
Espérons qu’ils aient quand même gardé quelques pétards pour le 31.Vitinha revient sur sa première année au PSG : « Je ne sentais pas qu’on était une équipe »
JB