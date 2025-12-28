S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Une quarantaine de supporters parisiens interpellés après des craquages de fumigènes devant la tour Eiffel

JB
Une quarantaine de supporters parisiens interpellés après des craquages de fumigènes face à la tour Eiffel

Le bouquet final.

Ils étaient venus célébrer l’historique année 2025 vécue par leur club, et ils n’ont pas fait semblant : samedi soir, un gros contingent de supporters du PSG – membres ou sympathisants du Collectif Ultras Paris, selon le syndicat CFTC Police – s’était réuni face à la tour Eiffel, pour communier, craquer quelques fumigènes et allumer des feux d’artifice, depuis l’esplanade du Trocadéro et la place de Varsovie. Un superbe show qui a un prix : selon Le Parisien, une quarantaine de personnes présentes auraient été interpellées dans la soirée.

Espérons qu’ils aient quand même gardé quelques pétards pour le 31.

Vitinha revient sur sa première année au PSG : « Je ne sentais pas qu’on était une équipe »

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!