Une quarantaine de supporters parisiens interpellés après des craquages de fumigènes face à la tour Eiffel

Le bouquet final.

Ils étaient venus célébrer l’historique année 2025 vécue par leur club, et ils n’ont pas fait semblant : samedi soir, un gros contingent de supporters du PSG – membres ou sympathisants du Collectif Ultras Paris, selon le syndicat CFTC Police – s’était réuni face à la tour Eiffel, pour communier, craquer quelques fumigènes et allumer des feux d’artifice, depuis l’esplanade du Trocadéro et la place de Varsovie. Un superbe show qui a un prix : selon Le Parisien, une quarantaine de personnes présentes auraient été interpellées dans la soirée.

❤️💙🥷🧨 Le Collectif Ultras Paris fête le sextuplé historique du PSG ! 🔥🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🎥 27/12/2025 pic.twitter.com/GrQg0MzAxL — Paris No Limit (@Xparisnolimit) December 27, 2025

Espérons qu’ils aient quand même gardé quelques pétards pour le 31.

Vitinha revient sur sa première année au PSG : « Je ne sentais pas qu’on était une équipe »