  • Premier League
  • J26
  • Brentford-Arsenal (1-1)

Freiné à Brentford, Arsenal voit City revenir à 4 points

FG
Brentford 1-1 Arsenal

Buts : K. Lewis-Potter (71e) pour les Bees // N. Madueke (61e) pour les Gunners

Ne pas trop regarder dans le rétro ! Dominateur la majeure partie du match sur la pelouse de Brentford, Arsenal a dû se contenter du partage des points ce jeudi (1-1), en cloture de la 26e journée de Premier League. Toujours leaders, les Gunners voient toutefois les Citizens se rapprocher à quatre points suite à leur nette victoire face à Fulham, mercredi soir (3-0).

Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?

FG

