Arsenal évite le piège à Brentford

Brentford 1-3 Arsenal

Buts : Mbeumo (13e) // Jesus (29e), Merino (50e), Martinelli (53e)

Comme à la maison.

Arsenal a décroché une victoire déterminante sur la pelouse de Brentford ce mercredi (1-3). Deuxième meilleure équipe du championnat à domicile avec 22 points sur 27 jusque-là, les Bees ont fait honneur à leur réputation en piquant sur leur premier tir du match, sorti du pied gauche de l’inévitable Bryan Mbeumo (1-0, 13e). Ils ont même frôlé le 2-0 lorsque David Raya s’est rendu coupable d’une grossière faute de main sur un tir de Keane Lewis-Potter, avant de se rattraper en sauvant le ballon sur la ligne (28e). Arsenal a remis les compteurs à zéro dans la foulée à la suite d’une perte de balle de Mbeumo devant sa propre surface : Thomas Partey a allumé Mark Flekken et le gardien néerlandais a repoussé le ballon en direction de Gabriel Jesus, qui a fini le travail de la tête (1-1, 29e). Son sixième but sur ses quatre derniers matchs.

LE PREMIER BUT DE 2025 POUR MBEUMO 💥 Après un très gros travail de Damsgaard, le Camerounais bat Raya et Calafiori d'une belle frappe premier poteau, Arsenal est déjà mené ⚽️ #BREARS | #PremierLeague pic.twitter.com/i9hJne2yxr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 1, 2025

La science des phases arrêtées des Gunners a ensuite payé, une fois encore : la défense n’a pas réussi à se dégager sur un corner et Mikel Merino a donné l’avantage aux visiteurs de près (1-2, 50e). Gabriel Martinelli a plié la partie trois minutes plus tard en signant un bel enchaînement contrôle – reprise de volée dans la surface (1-3, 53e). Mission accomplie pour Arsenal, qui reprend la deuxième place à Nottingham Forest et revient à six points du leader Liverpool (avec un match en retard).

Catch me if you can !

