Arsenal reprend provisoirement la tête, Aston Villa vient à bout de Brentford

Le train de tête maintient sa cadence infernale.

Une victoire propre, nette et sans bavure. Le score est pourtant resté vierge au terme du premier acte, dominé par les Gunners. Arsenal a voulu trop bien faire devant le but, à l’image de la passe dans la surface de Declan Rice pour Bukayo Saka qui a été contrée (14e). Ou a manqué de précision, comme lorsque Gabriel Martinelli a frappé au-dessus (32e). Au retour des vestiaires, Brighton a néanmoins été asphyxié par le pressing des Gunners et a concédé l’ouverture du score sur corner par Gabriel Jesus (1-0, 53e). Puis, Arsenal a continué d’appuyer via Ben White (68e) ou Martin Odegaard (74e). Et Kai Havertz, idéalement servi dans la profondeur par Nketiah, a finalement achevé Brighton (2-0, 87e). En attendant Liverpool, Arsenal reprend la tête sans avoir eu à forcer.

Une victoire moche reste une victoire. Attendu après ses succès face à Manchester City (1-0) et Arsenal (1-0), Aston Villa a été à la peine ce dimanche. Les Villans se sont procurés des occasions, mais en ont aussi concédées. Les Bees ont surtout fait mal en contre, ouvrant même le score sur corner grâce à Lewis-Potter sur un ballon qui traînait (1-0, 45e). Après s’être procuré la plus belle occasion du second acte sur une tête de Wissa (64e), Brentford a cependant perdu ses chances de repartir avec les trois points suite au rouge de Benjamin Mee (71e). Aston Villa a alors réussi a égaliser, après un excellent centre au second poteau de Bailey repris de la tête par Àlex Moreno (1-1, 76e). Comme attendu, Aston Villa a fini par prendre l’avantage grâce à une superbe déviation sur corner de Kamara pour la tête de Watkins (1-2, 85e). Les Villans se sont finalement imposés après une fin de match tendue, qui a vu Boubacar Kamara être exclu (97e).

Aston Villa est deuxième, et n’a plus un visage d’outsider.

Arsenal 2-0 Brighton

Buts : Gabriel Jesus (53e), Kai Havertz (87e)

Brentford 1-2 Aston Villa

Buts : Keane Lewis-Potter (45e) pour Brentford // Àlex Moreno (76e), Ollie Watkins (85e) pour Aston Villa

Cartons rouges : Benjamin Mee (71e) pour Brentford // Boubacar Kamara (97e) pour Aston Villa