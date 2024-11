Franck Haise pointe du doigt les blessures après la gifle face aux Rangers

Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme.

Largement amoindri par les forfaits, Nice a coulé face aux Glasgow Rangers, à nouveau handicapé par la blessure de Youssouf Ndayishimiye après un quart d’heure de jeu. « La première analyse, c’est que douze joueurs en moins et un treizième au bout d’un quart d’heure, c’est beaucoup trop pour nous, beaucoup trop pour mener deux compétitions. Je n’ai pas fait de turn-over, tentait d’analyser ranck Haise après la déroute. La marche était trop haute. Quand, en plus, on offre des buts, avec des erreurs individuelles aussi importantes, c’est difficile. Malgré tout, les joueurs n’ont pas abdiqué. »

Pas question de lâcher prise

Le technicien a tout de même affirmé que malgré une situation bien mal embarquée, son équipe ne baisserait pas les bras et défendrait jusqu’au bout ses chances de se qualifier pour les barrages de cette Ligue Europa. « Tant qu’il y aura une possibilité… Je sais que le prochain match contre l’Union Saint-Gilloise sera une finale. On espère qu’il y en aura d’autres derrière et qu’on jouera notre chance à fond. Alors, oui, on a deux points, et vous allez dire, « il est sympa le coach… » Mais malgré les difficultés auxquelles on était confronté, j’espérais sincèrement qu’on gagne ce soir », a lâché Haise, qui espère un rebond dès ce dimanche, en Ligue 1 contre Lyon. « On s’est toujours relevés. La vie, le foot, le sport, c’est ça. Est-ce que dimanche, on aura les moyens de le faire ? Au moment où je vous parle, je n’ai pas toutes les assurances. On espère que ça sera le cas. »

Trois jours pour vider l’infirmerie, challenge accepted ?

Nice ridiculisé par les Rangers