Le Gym éloigne Lens

Nice 2-0 Lens

Buts : Laborde (10e SP) & Clauss (64e) pour Nice

Expulsion : Medina (57e) pour Lens

Pour gagner un match de football, il faut généralement cadrer.

Malheureusement pour ses supporters, Lens ne s’est souvenu de cette évidence qu’en seconde période lors de son match à Nice, comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Les Sang et Or ayant envoyé l’intégralité de leurs frappes à côté pendant le premier acte, les Aiglons n’ont pas eu de mal à s’imposer. Grâce notamment à un penalty transformé par Gaëtan Laborde avant même le quart d’heure de jeu, à la suite d’un accrochage entre Adrien Thomasson et Hicham Boudaoui dans la zone de vérité. Les locaux auraient même pu ouvrir le score encore plus tôt, mais le but précoce de l’excellent Evann Guessand a été refusé pour une faute de son coéquipier Mohamed-Ali Cho.

Rouge pour Medina, break pour Clauss

Par la suite, Hervé Koffi a évité le break à de nombreuses reprises : Cho, Guessand, Boudaoui ou encore l’ancien Lensois Jonathan Clauss ont tous vu le gardien repousser leurs tentatives. Et quand il semblait battu, le portier a pu compter sur Malang Sarr pour sauver son camp. Mais malgré ses arrêts et des occasions pour ses partenaires Andy Diouf ou Jeremy Agbonifo, le dernier rempart a dû de nouveau s’avouer vaincu à la 64e : sur un corner joué rapidement, Clauss a éteint le suspense au premier poteau. Les visiteurs évoluaient alors en infériorité numérique, Facundo Medina ayant été plutôt logiquement expulsé. À noter également la bonne performance de Marcin Bułka, décisif à plusieurs reprises.

Le vainqueur du jour prend quatre points d’avance sur sa victime… et monte (provisoirement) sur le podium !

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds 💥 La frappe surpuissante de Clauss, qui ne célèbre pas ! 🔥 Nice fait le break face à Lens !#beINLigue1 #OGCNRCL pic.twitter.com/jKVO23sXXU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2025

Nice (3-4-3) : Bułka – Ndayishimiye, Bombito, Dante (Abdi, 90e+1e) – Clauss (Louchet, 75e), Boudaoui (Abdelmonem, 90e+1), Santamaria, Bard – Guessand, Laborde (Boga, 90e+1), Cho (S. Diop, 68e). Entraîneur : Franck Haise.

Lens (5-3-2) : Koffi – Sotoca, Gradit, M. Sarr, Medina, Machado – El Aynaoui, Thomasson (Zaroury, 46e), A. Diouf (Ojediran, 82e) – Nzola (Saïd, 82e), Koyalipou (Agbonifo, 46e). Entraîneur : Will Still.