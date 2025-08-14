Nice tente le pari Salis Abdul Samed

Le fameux plan de relance.

Après la double confrontation assez médiocre de l’OGC Nice contre Benfica, lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, Franck Haise a demandé davantage de garanties à ses dirigeants. Son effectif est effectivement décimé par les blessures et ne semble pas encore taillé pour jouer sur plusieurs tableaux. Alors que Mahdi Camara a préféré partir au Stade rennais, le Gym s’est tourné vers un autre milieu qui connaît bien la Ligue 1 : Salis Abdul Samed.

Il va retrouver Franck Haise

Après avoir connu l’élite en montant avec Clermont, l’international ghanéen a ensuite été tenté par le projet du RC Lens, sous les ordres de Franck Haise, avec qui il a notamment goûté à la Ligue des champions. Seulement, l’infatigable milieu n’a pas tenu le rythme et a été relégué sur le banc, puis prêté, la saison dernière, à Sunderland.

Malgré seulement dix petits matchs de Championship, son ancien entraîneur n’a pas hésité à le rappeler et lui demander un coup de main. « Nous cherchions du dynamisme, de l’impact et une bonne énergie dans l’entrejeu. Salis est un joueur d’équilibre, avec un profil légèrement plus défensif que ses concurrents directs. Il s’engage pleinement sur le terrain, possède une vraie personnalité, et sa connaissance de la Ligue 1 ainsi que ses qualités humaines pourront contribuer à la communication et à une dynamique positive dans le vestiaire », a détaillé Florian Maurice, directeur sportif des Aiglons.

Salis Abdul Samed doit maintenant reprendre son envol.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1