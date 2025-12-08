Mohamed Salah ne sera pas dans le groupe de Liverpool en Ligue des champions

Du banc aux tribunes.

Alors que Liverpool a connu une nouvelle déroute face à Leeds ce samedi (3-3) après avoir mené 2-0, Mohamed Salah a de nouveau démarré sur le banc. Et contrairement aux deux rencontres précédentes (Sunderland et West Ham), l’attaquant égyptien n’est même pas entré en jeu.

Une situation qui ne lui a vraiment, mais vraiment pas plu. « Je ne comprends pas pourquoi je suis sur le banc. […] J’ai l’impression que le club me trahit. Quelqu’un ne veut plus de moi au club. » a témoigné le joueur en zone mixte après la rencontre. Un mélange de détresse et de déni, alors que cette mise à l’écart s’explique surtout par son faible rendement depuis le début de saison (5 buts en 17 rencontres).

Un départ a été évoqué

Selon RMC Sport, l’attaquant égyptien ne sera pas dans le groupe pour affronter l’Inter Milan en Ligue des champions. Alors que le média français évoque une mise à l’écart, The Athletic parle d’un joueur « laissé au repos ».

🚨Mo Salah won’t travel with the squad in Italy for the game against Inter. Confirmed. Decision made this morning even if he was on the training ground. He is expected to come back against Brighton on saturday @RMCsport pic.twitter.com/IJ777JPT3K — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 8, 2025

Quoi qu’il en soit, la saison de Mo Salah prend un tournant, lui qui a porté son équipe jusqu’au titre de Premier League l’année dernière, et des statistiques affolantes (29 buts et 18 passes décisives en championnat). Prolongé en avril jusqu’en 2027, l’attaquant des Reds a même évoqué un départ potentiel cet hiver : « Face à Brighton, je dirai « Au revoir » aux supporters, car je pars pour le Championnat d’Afrique. Je ne sais pas ce qui se passera là-bas. »

Le Al Mokawloon Al Arab, son club formateur, se tient prêt.

Arne Slot juge Ibrahima Konaté coupable !