En colère contre Liverpool et Arne Slot, Mohamed Salah évoque un potentiel départ

La colère du Pharaon.

Liverpool ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau. Accrochés au buzzer par Leeds ce samedi (3-3), les Reds pataugent à une décevante huitième place en Premier League. Et dans cette spirale négative, un homme concentre particulièrement l’attention : Mohamed Salah. Avec seulement cinq buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, l’Égyptien est resté sur le banc face aux Peacocks, comme lors des deux rencontres précédentes face à Sunderland (entrée en jeu à la mi-temps) et West Ham (où il n’avait pas été utilisé).

« Quelqu’un ne veut plus de moi au club »

Des choix forts d’Arne Slot qui contrarient fortement Salah, comme il l’a expliqué à TV 2 Sport dans la foulée du match nul : « Je suis très déçu, j’ai tellement fait pour ce club. Tout le monde l’a vu ces dernières années, surtout la saison dernière. Je ne comprends pas pourquoi je suis sur le banc. N’importe quel club protégerait son joueur. J’ai l’impression que le club me trahit, c’est vraiment ce que je ressens. » Le malaise semble d’autant plus profond que Salah n’a pas hésité à évoquer sa relation désormais distendue avec son entraîneur : « J’ai dit à maintes reprises que j’entretenais de bonnes relations avec l’entraîneur, mais soudain, ce n’est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que quelqu’un ne veut plus de moi au club. Je n’accepte pas cette situation. »

🚨💣 BREAKING! Mo Salah: “It’s NOT acceptable to me, to be honest. I don’t know why it happens to me”. “We throw Mo under the bus… because he’s the problem. I don’t think I’m the problem”, told @tv2sport. pic.twitter.com/kZ5N2Ui4zs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2025

L’ailier de 33 ans, prolongé en fin de saison passée pour deux saisons sur le bord de la Mersey, est même allé plus loin, laissant planer le doute sur son avenir immédiat en évoquant à demi-mot une séparation, peut-être dès son départ à la CAN en janvier prochain. « À Anfield (face à Brighton, le 13 décembre prochain), je dirai “Au revoir” aux supporters, car je pars pour le Championnat d’Afrique. Je ne sais pas ce qui se passera là-bas. »

L’Arabie saoudite se tient prête.

