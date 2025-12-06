S’abonner au mag
Ligue 2 : les gros en difficulté

FC
Deux anciens de première division, deux prétendants à la montée… et deux mauvais résultats à domicile, malgré tout.

À l’occasion de la seizième journée de Ligue 2, Troyes et Montpellier ont déçu. Le premier, leader du classement avec trois points et un match d’avance sur Saint-Étienne, a en effet concédé le nul contre Pau : Renaud Ripart a pourtant ouvert le score juste après la mi-temps en faveur de l’ESTAC, mais l’enroulé d’Octave Joly a permis aux visiteurs d’égaliser.

Touzghar en solo

Le second, lui, s’est carrément incliné devant Pau : Rayan Touzghar a attendu la fin du premier quart d’heure de jeu pour dessiner le chemin du succès aux siens d’une superbe madjer et le MHSC n’a jamais réagi, passant en septième place (voire plus bas, selon les autres résultats à venir).

Il est désormais loin, le podium.

  Montpellier 0-1 Pau

But : Touzghar (17e)

  Troyes 1-1 Rodez

Buts : Ripart (50e) pour Troyes // Joly (62e) pour Rodez

Zoumana Camara laissera ses joueurs décider pour leur date de départ à la CAN

FC

