Tolisso au Mondial ? L’OL met gentiment la pression à Deschamps

Nostalgie 2018.

À peine le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 effectué ce vendredi que l’OL a glissé un petit mot doux à Didier Deschamps. Sur X, les Gones ont ainsi demandé au sélectionneur le retour en équipe de France de leur capitaine, Corentin Tolisso : « Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté. » Un clin d’œil gentillet, mais surtout une manière de rappeler que le milieu lyonnais revient sérieusement frapper à la porte.

Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde @CorentinTolisso vs @moussa_nkt 🔥😍 https://t.co/10pbFViW9d — Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2025

Car oui, Corentin Tolisso sort de vrais performances depuis plusieurs mois mois, au point de s’offrir récemment un triplé – le premier de sa carrière – contre le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa. Le principal intéressé, lui, affirme croire en sa place dans la liste de DD : « J’ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d’être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J’y crois dur comme fer. La Coupe du monde est un objectif. Cela m’aide à performer sur le terrain, puisque je sais où je veux aller. Je pars de loin car vous voyez comme moi les décisions qui sont prises. Je les respecte. Je ne lâcherai pas. Si je suis amené à y aller, je serai très content. »

Appelé pour la première fois en 2017, Tolisso compte 28 sélections et deux buts avec les Bleus. Sa dernière cape remonte à l’Euro 2020, lors du match face au Portugal le 23 juin 2021.

En 2026, votez Coco Tolisso !