Lyon et Tolisso chopent le trône de la Ligue Europa

Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon

Pas de suspense ni de rêve, le niveau de ce Lyon 2025 est loin de celui qui avait mis 7-2 à Brême en 2005. Très loin de celui qui avait battu le Bayern (3-0) en 2001. Et peut-être un peu plus proche de celui de Zagreb, en 2011. Parce qu’il a triché ? Non, parce que l’écart au score est le même. En Serbie, devant moins de 1 000 spectateurs, face au Maccabi Tel-Aviv. Tout ressemble à un match amical, même le score (6-0). Lyon passe leader de la Ligue Europa, et a le droit de rêver du passé.

Premier triplé de Tolisso en carrière

Lyon n’a que peu appuyé sur l’accélérateur pour que la soirée passe de potentiel traquenard à belle rigolade. Ni Tanner Tessmann, aligné exceptionnellement en défense centrale, ni Rémy Descamps n’ont été inquiétés : le Maccabi n’a pas cadré une seule frappe. L’OL s’est rendu le match facile grâce à Abner (0-1, 4e). Avant que ne commence le récital de Corentin Tolisso : un but de renard (0-2, 25e), une tête (0-4, 51e) et un bon pressing (ou une relance foirée des Telaviviens) (0-5, 54e). Entre-temps, Moussa Niakhaté a marqué son premier but avec l’OL (0-3, 35e), et Adam Karabec a eu droit au bonheur (0-6, 62e).

⏱️ Il n’aura fallu que 4 minutes à Abner Vinícius pour ouvrir le score ⚡️ Le Brésilien débloque son compteur avec l’Olympique Lyonnais cette saison 🔥#MTAOL｜ #UEL pic.twitter.com/2WCllCkdO5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2025

Lyon a largement dépassé la barre des 500 buts dans son histoire européenne, gagne pour la première fois depuis un mois. Teo Barišić, Alejandro Gomes Rodríguez, Tiago Gonçalves, Khalis Merah et les p’tis Lyonnais sortent sans la surveillance de leurs parents. Seul point négatif ? Martín Satriano n’a pas marqué. La fine bouche s’arrête là.

Bonbon de Tessmann, cadeau de Sulc, but de Tolisso 🍬 C'est un récital de l'OL ce soir qui mène 4-0 dès le retour des vestiaires 💫#MTAOL | #UEL pic.twitter.com/xXk9DV2aSo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2025

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)