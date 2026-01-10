Monaco cruel à Orléans, Toulouse s'en sort à Angers, fin du rêve pour Montreuil

Frisson il y a eu, mais exploit il n’y a pas eu : à Bobigny face à Amiens (L2), le petit poucet des 16es de finale de Coupe de France, Montreuil (R1), a ouvert le score après seulement une dizaine de secondes de jeu avant de plonger petit à petit, encaissant quatre pions et terminant la rencontre à dix contre onze (2-4).

La faucheuse George Ilenikhena

Le scénario a également été cruel au stade de la Source. Dominée tout le match sur la pelouse d’Orléans, surtout en deuxième période après l’expulsion de Stanis Idumbo (43e), l’AS Monaco a conservé son avantage grâce à Philipp Köhn, avant de plier l’affaire grâce à un doublé express de George Ilenikhena (entré à la… 86e) en fin de partie. Valeureux mais malheureux pendant 96 minutes, les locaux ont été récompensés dans les dernières secondes, avec une belle reprise de Fahd El Khoumisti dans le petit filet (1-3).

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷🏆 #CoupeDeFrance 👏 L'AS Monaco s'impose 3-1 sur la pelouse d'Orléans ! 🔥 Ilenikhena a signé un doublé en toute fin de match ! 🟥 L'ASM a évolué plus d'une mi-temps à 10 après l'expulsion d'Idumbo.https://t.co/ggtX9fDCxE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 10, 2026

C’était beaucoup plus indécis à Angers, où Toulouse pensait obtenir sa qualification dans le temps réglementaire, jusqu’à l’égalisation du SCO sur penalty dans le temps additionnel. À l’issue d’une séance de tirs au but électrique, les Violets ont tout de même fini par s’imposer grâce aux parades de Kjetil Haug devant Lanroy Machine et Marius Courcoul (1-1, 5-6 TAB). Enfin, dans une affiche pas sexy de Ligue 2, l’ESTAC l’a emporté sans trop de souci – mais avec de la casse – chez les bouchers bastiais (0-2).

Angers 1-1 (5-6 TAB) Toulouse

Buts : Sbaï (90e+1, SP) pour Angers // S. Hidalgo (47e) pour Toulouse

Orléans 1-3 Monaco

Buts : El Khoumisti (90e+6) pour Orléans // Balogun (27e) & Ilenikhena (88e & 90e+4) pour Monaco

Expulsion : Idumbo (43e) pour Monaco

Montreuil 2-4 Amiens

Buts : Adel (1re) & Kadded (48e) pour Montreuil // Rafii (8e), Ikia Dimi (13e), Averlant (29e) & Lutin (46e) pour Amiens

Expulsion : Muteba (80e) pour Montreuil

Bastia 0-2 Troyes

Buts : Ripart (30e) & Bentayeb (86e) pour Troyes

Expulsion : J. Guevara (52e) pour Bastia

