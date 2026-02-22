La forme incroyable de Federico Dimarco avec l’Inter Milan

Si l’Inter a provisoirement dix points d’avance sur l’AC Milan après son succès à Lecce (0-2) ce samedi, Federico Dimarco y est pour beaucoup. Sur une série de 7 victoires consécutives en Serie A, les Nerazzurri peuvent compter sur leur piston gauche de 28 ans qui a délivré la bagatelle de 8 passes décisives et 1 but lors des cinq dernières journées de Serie A. Face à l’équipe d’Eusebio Di Francesco, c’est lui qui a botté un super corner repris parfaitement par Manuel Akanji pour le but du break.

💥💥 | L’Inter double la mise… encore sur corner ! Cette fois-ci, c’est Manuel Akanji 🇳🇱 ! 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#LecceInter pic.twitter.com/LCjb6XtgQq — DAZN France (@DAZN_FR) February 21, 2026

Mieux : selon Opta, qui analyse depuis 20 ans les statistiques du foot mondial, il est le seul joueur du championnat italien sur cette période à avoir délivré au moins une passe dé lors de cinq matchs consécutifs. De quoi faire logiquement dire à Christian Chivu, son coach, en conférence de presse après ce succès dans les Pouilles : « Fede (Dimarco, ndr) est un phénomène. Son pied gauche est meilleur que le mien. »

5 – Federico #Dimarco became the first defender to provide at least one assist for five appearances in a row in the last 20 #SerieA campaigns (since 2006-2007). Precious.#LecceInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2026

Absent lors de la sortie de route de l’Inter à Bodø/Glimt en Ligue des champions, nul doute que Dimarco va faire énormément de bien pour la manche retour prévue ce mardi à San Siro.

L’Inter poursuit son impressionnante série