La forme incroyable de Federico Dimarco avec l’Inter Milan

Si l’Inter a provisoirement dix points d’avance sur l’AC Milan après son succès à Lecce (0-2) ce samedi, Federico Dimarco y est pour beaucoup. Sur une série de 7 victoires consécutives en Serie A, les Nerazzurri peuvent compter sur leur piston gauche de 28 ans qui a délivré la bagatelle de 8 passes décisives et 1 but lors des cinq dernières journées de Serie A. Face à l’équipe d’Eusebio Di Francesco, c’est lui qui a botté un super corner repris parfaitement par Manuel Akanji pour le but du break.

Mieux : selon Opta, qui analyse depuis 20 ans les statistiques du foot mondial, il est le seul joueur du championnat italien sur cette période à avoir délivré au moins une passe dé lors de cinq matchs consécutifs. De quoi faire logiquement dire à Christian Chivu, son coach, en conférence de presse après ce succès dans les Pouilles : « Fede (Dimarco, ndr) est un phénomène. Son pied gauche est meilleur que le mien. »

Absent lors de la sortie de route de l’Inter à Bodø/Glimt en Ligue des champions, nul doute que Dimarco va faire énormément de bien pour la manche retour prévue ce mardi à San Siro.

L’Inter poursuit son impressionnante série

