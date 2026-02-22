Pierre Sage après Lens-Monaco : « On a déconné »

La phrase fétiche des footballeurs amateurs du dimanche matin est signée Pierre Sage. Le coach du RC Lens était forcément dégoûté, ce samedi soir, après la défaite des siens à domicile face à l’AS Monaco (2-3) alors que les Sang et Or menaient 2-0 à la 60e minute de jeu. Une remontada en pleine face qui a coûté la place de leader au RCL et donc forcément dessiné quelques larmes sur le visage de l’ancien coach de l’OL : « On a déconné. On avait la victoire dans les mains, on était plutôt bien dans notre deuxième mi-temps, on avait réglé des choses entre la première et la deuxième (période) et on était plutôt dans l’idée d’aller au bout du match de cette manière. Nos trois buts encaissés sont des erreurs individuelles et collectives. »

Forcément, après ça, l’enjeu pour les coéquipiers d’Adrien Thomasson, est connu : faire en sorte que ce scénario ne se reproduise plus jamais, histoire de croire au titre jusqu’au bout. « C’est une situation qu’il faut être capable de gérer, prendre la leçon et ne pas se morfondre parce qu’il y a d’autres échéances qui arrivent rapidement, enchaînait Pierre Sage. L’enjeu, justement, c’est de faire en sorte que ce qu’on a vu ce (samedi) soir ne se reproduise plus, puisqu’on a besoin de redevenir performant très rapidement. Aujourd’hui, on est très déçus, mais c’est important de ne pas se victimiser et de faire en sorte que ce soit une expérience qui nous permette de grandir en tant qu’équipe. »

Le prochain déplacement de Lens à Strasbourg devrait pouvoir offrir quelques réponses.

Lens gâche tout contre Monaco