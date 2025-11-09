S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J12
  • Monaco-Lens (1-4)

Sébastien Pocognoli pointe les manques de Monaco

FC
Sébastien Pocognoli pointe les manques de Monaco

Perdre 4-1 à domicile, ça fait mal.

Surtout quand on se nomme Monaco, qu’on ambitionne de jouer les premiers rôles en championnat et qu’on affronte une équipe qui ne vise pas des objectifs aussi élevés. Pourtant, le club de la Principauté s’est fait dégommer à la maison par Lens ce samedi à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1 en encaissant trois buts avant même la mi-temps. Un gros échec pour Sébastien Pocognoli, qui a admis les manques béants de son équipe au micro de Ligue 1+ et dont le début d’aventure sur le Rocher s’avère assez compliqué.

« Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas été, on a subi l’impact physique de Lens dès les premiers instants, a ainsi indiqué l’entraîneur belge. On ne va pas trouver d’excuse, la réalité est qu’on a donné certains buts, puis il y a l’enchaînement avec le carton rouge. Il y a des circonstances défavorables, mais aussi des choses à regarder de notre côté. C’était insuffisant sur plusieurs paramètres contre une bonne équipe, fraîche physiquement et bien en place. » Tout le contraire de Pierre Sage, le coach des Sang et Or ayant parlé de « match référence, en matière de transition ».

Un dimanche matin, deux ambiances.

Après le 4-1 concédé par Monaco, Thiago Scuro s’en prend à... l’arbitrage

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 1j
134
122
30
Revivez Marseille-Brest (3-0)
Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!