Sébastien Pocognoli pointe les manques de Monaco

Perdre 4-1 à domicile, ça fait mal.

Surtout quand on se nomme Monaco, qu’on ambitionne de jouer les premiers rôles en championnat et qu’on affronte une équipe qui ne vise pas des objectifs aussi élevés. Pourtant, le club de la Principauté s’est fait dégommer à la maison par Lens ce samedi à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1 en encaissant trois buts avant même la mi-temps. Un gros échec pour Sébastien Pocognoli, qui a admis les manques béants de son équipe au micro de Ligue 1+ et dont le début d’aventure sur le Rocher s’avère assez compliqué.

« Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas été, on a subi l’impact physique de Lens dès les premiers instants, a ainsi indiqué l’entraîneur belge. On ne va pas trouver d’excuse, la réalité est qu’on a donné certains buts, puis il y a l’enchaînement avec le carton rouge. Il y a des circonstances défavorables, mais aussi des choses à regarder de notre côté. C’était insuffisant sur plusieurs paramètres contre une bonne équipe, fraîche physiquement et bien en place. » Tout le contraire de Pierre Sage, le coach des Sang et Or ayant parlé de « match référence, en matière de transition ».

Un dimanche matin, deux ambiances.

Après le 4-1 concédé par Monaco, Thiago Scuro s’en prend à... l’arbitrage