Tout un Royaume peut souffler.

Présent à l’entraînement collectif ce samedi soir, Achraf Hakimi a de bonnes chances de pouvoir débuter la CAN en tant que titulaire, ce dimanche. Pays hôte, le Maroc défie les Comores pour le match d’ouverture. Avec l’un des ses meilleurs atouts, blessé à la cheville le mois dernier avec le PSG face au Bayern ? « On va voir, ça va être ma décision. Mais il a fait plus que le boulot. Sa blessure n’était pas simple et il a pris une décision forte pour son pays. Il peut débuter demain, ou pas, on verra, a détaillé le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui. Je tiens à dire merci à Hakimi, il s’est sacrifié comme personne pour son pays. C’est un exemple. Le protocole est plus que positif. Mais il y a une compétition à gérer. Il me reste une nuit pour bien dormir. »

Hakimi prêt à débuter ?

Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, le latéral n’a guère donné plus d’indices concernant sa possible titularisation. « Je ne voulais pas rater cette compétition. Dès ma blessure j’ai dit au coach que je ferais tout pour jouer avec le groupe, a-t-il d’abord affirmé avant de se projeter sur le tournoi à venir. Si je ne dois pas jouer pour que l’équipe gagne : je le ferai. Je pense au collectif. Si on gagne sans que je joue, ce n’est pas un problème. »

Il y a plus de chances s’il joue, quand même.

Bonne nouvelle pour Achraf Hakimi