L'OM prête un joueur au dernier de Premier League

Pas content ? Prêté ! Il était arrivé l’été dernier à l’OM libre de tout contrat après son départ de Lille, ce qui pouvait ressembler à une bonne pioche. C’est raté, Angel Gomes n’aura pas convaincu dans la cité phocéenne.

Bienvenue chez le bon dernier de Premier League

Vingt apparitions toutes compétitions confondues, quatre buts, une passe décisive, ce qui n’est pas affreux, mais cela n’aura pas été suffisant pour se faire une vraie place dans le plans de Roberto De Zerbi.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗺𝗲𝘀 🙌 Le milieu de terrain 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 est prêté avec option d’achat jusqu'à la fin de la saison à Wolverhampton. pic.twitter.com/bOpEkmoOtc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026

Ce lundi soir, l’OM a donc officialisé son prêt avec option d’achat (estimée à 6-7 millions d’euros) à… Wolverhampton. L’international anglais part donc se ressourcer de l’autre côté de la Manche, chez la lanterne rouge, bien rouge, de Premier League, qui compte huit petits points après 24 journées.

Vivre une relégation en Championship, un rêve de gosse.

